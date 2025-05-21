Зеленський назвав втрати росіян на Курщині від початку операції там

Президент України зазначив, що ЗСУ продовжують активні дії в Курській та Бєлгородській областях. За його словами, від початку Курської операції в серпні росіяни зазнали понад 60 тисяч вбитими та пораненими.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Ще 980 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 21 травня

Що Зеленський заявив про втрати військових Росії

Український лідер пояснив, що завдяки діям в Курській та Бєлгородській областях відбувається активний захист Харківщини та Сумщини.

Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на Курщині,

– пояснив президент України.

За його словами, Збройним Силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. "Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади", – зауважив Зеленський.

Він згадав підготовку до обміну полоненими. "Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", – пояснив Володимир Зеленський.