Зеленський назвав втрати росіян на Курщині від початку операції там
- Зеленський повідомив, що з початку Курської операції російські війська зазнали понад 63 тисяч втрат вбитими та пораненими.
- Президент підкреслив, що активні дії в Курській та Бєлгородській областях сприяють захисту Харківщини та Сумщини.
- Завдяки діям ЗСУ вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України, готується обмін полоненими.
Президент України зазначив, що ЗСУ продовжують активні дії в Курській та Бєлгородській областях. За його словами, від початку Курської операції в серпні росіяни зазнали понад 60 тисяч вбитими та пораненими.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Що Зеленський заявив про втрати військових Росії
Український лідер пояснив, що завдяки діям в Курській та Бєлгородській областях відбувається активний захист Харківщини та Сумщини.
Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на Курщині,
– пояснив президент України.
За його словами, Збройним Силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. "Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади", – зауважив Зеленський.
Він згадав підготовку до обміну полоненими. "Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", – пояснив Володимир Зеленський.