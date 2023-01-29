5 тисяч росіян, 500 одиниць техніки та корабель: яких втрат ЗСУ завдали ворогу за тиждень

Збройні Сили України потужно атакують ворогів з часу повномасштабного нападу росіян на територію України. Наші військові підсумували втрати ворога за останній тиждень.

Генерал-лейтенант, начальник штабу і заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що наші військові протягом 23 – 29 січня знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника.

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Що відомо про втрати росіян за тиждень

Олександр Павлюк повідомив, що росіяни тільки за тиждень втратили 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, вороги позбулись:

52 танків;

98 бойових броньованих машин;

51 артилерійської системи;

8 реактивних систем залпового вогню;

1 установки ППО;

105 одиниць автотехніки;

6 одиниць спецтехніки;

1 корабля.

Окрім цього, Збройні Сили України збили 6 літаків, 7 гелікоптерів ворога, а також 55 безпілотників та 47 крилатих ракет.

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