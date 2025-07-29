ЗСУ розгромили росіян на Запоріжжі: ворог утратив сили за лічені години
- ЗСУ відбили атаку росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, завдавши значних втрат ворогу.
- Росіяни намагалися прорвати оборону біля Малої Токмачки, але їхні дії були зупинені завдяки аеророзвідці та злагодженим діям українських підрозділів.
- Після провального штурму російські війська діють переважно у темний або сірий час доби.
ЗСУ зірвали чергову атаку ворога на Оріхівському напрямку. Росіяни намагалися прорвати оборону біля Малої Токмачки, однак зазнали значних втрат за кілька годин.
Про це розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Тут ворог посилив наступ: Сирський назвав несподіваний загрозливий напрямок фронту
Штурм росіян на Оріхівському напрямку провалився
Українські військові зірвали спробу росіян прорвати оборону на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Завдяки роботі аеророзвідки та злагодженим діям підрозділів 118-ї окремої механізованої бригади окупанти втратили значні сили за кілька годин.
За словами Дмитра Пелиха, наступ противника відчувається по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, на позиції 118-ї бригади ворог пішов механізованим штурмом із метою прориву до населеного пункту Мала Токмачка. Проте спроба виявилася марною – окупантів вчасно помітила аеророзвідка, після чого по них було завдано вогневого ураження.
Протягом декількох годин вони втратили дуже значну силу. Зараз ворог діє виключно в темну або сіру пору доби,
– додав Пелих.
Наразі, за його словами, противник оговтується після провального штурму.