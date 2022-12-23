Проїхав 2 тисячі кілометрів і загинув Україні: ЗСУ ліквідували окупанта із Карелії

Кількість загиблих російських окупантів збільшується з кожним днем. Нещодавно стало відомо, що українські бійці ліквідували загарбника, який приїхав на війну аж з Карелії.

Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. За словами Комахідзе, окупант "з окопа пішов" у відомому напрямку.

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Що відомо про загарбника

Про загибель сержанта Олександра Наумова з селища Елісенваара повідомив глава Карелії. Комахідзе каже, що окупант "не заслуговує на особливу увагу, окрім свого віку".

Тільки на росії 44 мужики "від хорошого життя" можуть виглядати як 70-річні затаскані люди похилого віку,

– написав Комахідзе.

Соцмережі загиблого окупанта / Фото OSINT Georgia

Відомо, що загарбник у 1997-2000 роках служив у 201-й військовій базі в Таджикистані. Згодом працював у місцевому лісництві, був "любителем-іхтіологом".

Варто зазначити, що окупант проїхав понад дві тисячі кілометрів, аби загинути в Україні.

Де розташоване селище Елісенваара: дивіться на карті

Втрати росіян станом на 23 грудня

Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Ба більше, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 550 окупантів.

Крім того, росіяни втратили: