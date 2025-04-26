Знищено 40 піхотинців і з десяток техніки: ЗСУ розбили ворожі колони на Донеччині – відео

Ворог продовжує тиснути на українські позиції у Донецькій області. Противник не полишає спроби атакувати та вийти до населеного пункту Багатир. Наші воїни стримують окупантів, завдаючи йому великих втрат.

Так, вранці 26 квітня українські військові розгромили росіян на Новопавлівському напрямку, передає 24 Канал.

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Успішна операція зі знищення ворога

Розвідники з тактичної групи "Вугледар" вчасно виявили дві мото- та автомобільні колони, які з 4 години ранку намагалися атакувати наших оборонців.

Тоді командиром тактичної групи та командирами бригад було організовано спільне виконання завдань з вогневого ураження противника.

Завдяки професіональній і злагодженій роботі воїнів було знищено 15 мотоциклів, 9 автомобілів, а також знищено 40 ворожих піхотинців.

Як були уражені російські колони на Донеччині: дивіться відео

До слова, захисники вправно ліквідовують окупантів не лише на фронті, але й у ворожому тилу. Так, у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова, відповідального за модернізацію засобів радіоелектронної боротьби. А у підмосковному місті Балашиха підірвали автівку, внаслідок чого загинув генерал-майор Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління генштабу Росії.