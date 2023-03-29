У ворога вже колосальна нестача в живій силі: як окупанти поповнюють втрати

Росія робить ставку у війні проти України на живу силу і намагається безперервно кидати окупантів на передову. Однак вже зараз загарбники відчувають брак особового складу на певних ділянках фронту, зокрема в Бахмуті.

Відтак, нестачу особового складу, що спричинена колосальними втратами у лавах вагнерівців в Бахмуті, Росія поповнює десантниками та мотострілецькими підрозділами регулярної армії. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

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ЗСУ потужно нищать техніку ворога

Що стосується тактики ворога у Бахмуті, то росіяни використовують там невеликі групи. Крім того, вони дуже залежні від артилерійської та авіаційної підтримки.

Водночас на Лимано-Куп'янському напрямку діють лише підрозділи регулярної армії та частини так званого армійського корпусу "народної міліції" квазіреспублік Донецької та Луганської областей. На цьому напрямку загарбники більше використовують військову техніку.

Щодоби українські захисники знищують ворожу техніку. Так, упродовж доби 29 березня ЗСУ ліквідували там РСЗВ "Град", гармати та склад боєприпасів окупантів.

Упродовж останніх трьох тижнів ЗСУ постійно знищували там бронетехніку ворога, зокрема новітні танки Т-90, Т-80 та базовий Т-73. Також знищували бойові машини піхоти, бронетранспортери та інші броньовані засоби,

– повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Міксування вагнерівців з регулярними військами російської армії негативно впливає на їхню ефективність. Так, власник ПВК "Вагнера" бідкається, що генштаб країни-агресорки не надає снаряди його посіпакам. Це чіткий маркер, що комунікація, а відтак і взаємодія, і підтримка, у них дуже проблемна.

Череватий про втрати росіян: дивіться відео

Вагнерівці гинуть швидше кадрових військових

Регулярні війська країни-агресорки, що перебувають на Лимано-Куп'янському відрізку фронту доукомплектовані мобілізованими. Вони намагаються атакувати безпечніше. Відтак, втрати ворога на цьому напрямку є меншими.

За добу тут (на Лимано-Куп'янському напрямку – 24 Канал) було знищено 33 окупантів і 96 – поранено. Напротивагу на Бахмутському напрямку знищено майже 100 окупантів, а буває й більше,

– розповів речник Східного угруповання.

З перехоплень відомо, що в окупантів відсутня мотивація йти в бій – вони не розуміють, за що воюють. Крім того, загарбники не довіряють своїм командирам, а командування ставиться зі зневагою до своїх підлеглих. Відповідно немає жодних результатів анонсованого росіянами наступу.

Загальні втрати окупантів

Станом на ранок 29 березня загальна кількість російських втрат вже складає 172 340 осіб. Лише упродовж минулої доби наші бійці ліквідували 610 одиниць живої сили ворога. Крім того, Сили оборони України перетворили чимало техніки росіян на брухт: