Втрачають боєздатність на очах, – офіцер ЗСУ про жалюгідний стан російського війська

У війні проти України російські військові зазнають чимало втрат. Особливо для них це відчувається після того, як вони витратили значну частину боєприпасів і тепер позбулись "безліміту".

Втрати окупантів все більшають, а охочих йти помирати за Путіна на війну в Україні – все меншає. Детально про стан російського війська 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін.

Дивіться також ЗСУ звільнили Урожайне, просування під Бахмутом відновилося: зміни карти фронту за тиждень

Мінус дивізія щодня

ЗСУ потужно знищують ворога, однак варто зрозуміти, що росіян є багато. Їхня армія фактично повністю зараз перебуває в Україні. В самій Росії майже не залишилось бойових частин. Тобто про якісь стратегічні резерви навіть не мовиться.

Вони намагаються формувати якісь дивізії, але вони, м'яко кажучи, не мають підготовки, яка потрібна для ведення бою. Найімовірніше, ними доукомплектують інші підрозділи. Навряд чи вони зможуть витримати прямий удар українських сил,

– наголосив Арті Грін.

Збройні Сили України знищують саме передові бойові порядки, їх в Україні приблизно 15%. Інші ж є підрозділами забезпечення.

"Ми насамперед вибиваємо першу лінію, артилерію. Щоденно ліквідується до дивізіону. Не можна сказати, що з усім особовим складом, але приблизно третина", – зазначив офіцер.

За оцінками Арті Гріна, приблизно 200 кілометрів фронту інтенсивно атакують українські сили. Ще близько 100 кілометрів атакує ворог. Мовиться про північнішу територію від Сіверського Донця, Мар'їнку та Авдіївку.

Мобілізація не врятує

У росіян мотивація йти воювати в Україну виражається лише в грошах. Однак на такому далеко не заїдеш, адже, що менше шансів у них повернутись – то меншою стає і мотивація. Не рятують вже і обіцяні "золоті гори".

З тою інтенсивністю ліквідації, яку ми зараз ведемо, армія противника закінчиться за рік. До них поступово приходить усвідомлення, що шансів вижити небагато. Армія окупантів втрачає боєздатність на очах,

– підкреслив Арті Грін.

Владімір Путін, звісно, може провести мобілізацію, однак незрозуміло, чим він озброюватиме нових людей. Бо ж навіть ті, хто зараз воює на передній лінії фронту, погано озброєні.

Який настрій у ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Крим, найімовірніше, звільнятимуть військовим шляхом. Всі інші дії щодо Криму він назвав консервацією ситуації та "передачею війни нашим нащадкам".

В основному у військах домінує настрій "звільнятимемо усю територію", включно з Кримом. Інше питання в тому, що це відбудеться не завтра. У всіх є розуміння, що противник ще не посипався. Коли це станеться – ніхто не дає гарантій,

– зазначив Арті Грін.

Водночас офіцер заявив, що цей процес є неминучим для окупаційних військ в найближчому майбутньому. Якщо ж ворог максимально напружує сили, то українські військові діють набагато планомірніше.

"Наша бойова робота, яка полягає в ліквідації більш ніж батальйону піхоти в день, продовжується і має планомірний характер. При цьому у нас немає такого гігантського розходу боєприпасів, які собі може дозволити противник в період наступу", – зауважив офіцер ЗСУ.

Зараз же для такого у росіян просто недостатньо боєприпасів. Зрештою, у наших військових є такі засоби ураження, які не дадуть окупантам налагодити для цього логістику.

Загальні втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 258 820 окупантів. Лише за добу 22 серпня було ліквідовано 480 осіб. Однак при цьому шалені втрати росіяни зазнають і у техніці:

З 24 лютого 2022 року вони втратили: