Таку російську ціль знищено вперше: ЗСУ поділилися потужним відео

Українські захисники продовжують завдавати значних втрат ворогові. Військові поділилися відео знищення російської техніки.

Пресслужба 152-ї окремої єгерської бригади повідомила, що ЗСУ вперше знищили російський локомотив, передає 24 Канал.

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Успішний удар

Українські військові за допомогою дрона знищили локомотив, який ворог використовував для перевезення техніки та вантажів на окупованих територіях.

Цей транспорт був важливим елементом логістики армії Росії, оскільки забезпечував доставку боєприпасів і матеріалів. Його знищення ускладнило постачання на фронті.

Як воїни знищили російський локомотив: дивіться відео

До слова, українські прикордонники знищили 18 окупантів, російську інженерну техніку та склад пального на Вовчанському напрямку. Операцію провели бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" за допомогою розвідувально-ударних груп і мінометних розрахунків.