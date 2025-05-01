Збитки на 25 мільйонів доларів: ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор-М2"

Українські бійці знищили російську техніку, завдавши значних збитків ворогу. Це сталося на Сході, на одному з ключових напрямків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Як удалося знищити ворожий "Тор"

В "Хортиці" виклали іронічне відео від окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" та розповіли деякі деталі їхньої роботи.

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності "Тор-М2". Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу,

– написали в ОСУВ.

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Цей зенітно-ракетний комплекс коштує близько 25 мільйонів доларів. ЗРК малої дальності "Тор-М2" призначений для протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об'єктів та наземних військ.

Сирський заявив, що в травні у росіян були шалені втрати.