ЗСУ знищили майже 36 тисяч окупантів: втрати Росії станом на 1 липня

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у цинічній війні проти України. Кількість загиблих росіян невпинно наближається до позначки у 40 тисяч військових.

У Генштабі ЗСУ 1 липня опублікували приблизні втрати Росії у війні проти України. Нашим захисникам і захисницям вдалось знищити вже 35 750 російських військових. Упродовж минулої доби список "двохсотих" поповнили 150 окупантів.

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Актуальні втрати ворога станом на 1 липня

Танків – 1577 (+4) одиниць,

Бойових броньованих машин – 3736 (+10) одиниць,

Артилерійських систем – 796 (+6) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

Засоби ППО – 105 (+1) одиниць,

Літаків – 217 (+0) одиниць,

Гелікоптерів – 186 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) одиниць,

Крилаті ракети – 143 (+0) одиниць,

Кораблі / катери – 15 (+1) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць,

Спеціальна техніка – 61 (+0) одиниця.



Актуальні втрати ворога станом на 1 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Нагадаємо, що дані про ліквідованих окупантів приблизні. Їх неможливо точно підрахувати через активні бойові дії.

Тим часом на фронті досить непроста ситуація. Російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії наші позиції. Крім того, не полишають спроб взяти під контроль Луганську область.

ЗСУ поблизу Лисичанська хочуть взяти у кільце

Російські загарбники прагнуть оточити з півдня та заходу наших військових у районі Лисичанська. Ворог робить усе можливе для того, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Водночас окупанти проводять штурмові дії, щоб створити проблеми з логістикою для ЗСУ.

Не минулось й без обстрілу наших позицій на Лисичанському напрямку. Ворог бив зі ствольної та реактивної артилерії по районах Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки. Крім того, окупанти хочуть захопити ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Але це зробити цього не можуть.

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