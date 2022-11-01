Ще 650 окупантів поїхали на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 1 листопада

Російські військові зазнають шалених втрат на війні в Україні. Станом на 1 листопада ЗСУ ліквідували вже 72 470 окупантів.

Зауважимо, що упродовж минулої доби на той світ відправили 650 російських бійців. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога ще уточнюються. Тож упродовж дня цілком імовірно можуть опублікувати актуалізовані дані. А поки пройдімося по знищеній техніці загарбників.

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Втрати ворога у техніці

танків – 2 698 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 501 (+16) одиниця,

артилерійських систем – 1 730 (+2) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 276 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 257 (+4) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),

крилатих ракет – 397 (+45),

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) одиниць,

спеціальної техніки – 154 (+0).



Актуальні втрати ворога станом на 1 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначають, що найбільше втрат за минулу добу окупанти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Ворог не полишає спроб йти в атаку

Попри те, що окупанти сотнями гинуть на фронті, вони продовжують йти в атаку. Зафіксували намагання російських загарбників просуватися на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Саме там, як бачите, і найбільше гине ворогів останніми днями. Крім того, окупанти працюють над посиленням оборонних споруд. Також обстрілюють усю лінію зіткнення та регулярно проводять повітряну розвідку.

Упродовж минулої доби ворог здійснив 60 ракетних і 15 авіаударів. Крім того, зафіксовано 45 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок цього постраждали понад 50 населених пунктів. Зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, а також Веселе Донецької області.

Також відомо, що під обстріли потрапили населені пункти на низці напрямків. Зокрема Слобожанського, Куп'янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Новопавлівського, Запорізького та Південнобузького. Що стосується останнього, то там зафіксовано ураження понад 20 населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення.

Яка ситуація на фронті – зведення Генштабу станом на 1 листопада: дивіться відео