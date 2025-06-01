1 червня, 07:23
Мінус понад 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 1 червня
Основні тези
- ЗСУ ліквідували 1230 окупантів за добу, загальні втрати особового складу Росії – близько 988 560 осіб.
- Також Росія втратила 10 872 танків, 22 656 броньованих машин, 28 527 артилерійських систем та 38 366 БпЛА.
Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Так, за добу ЗСУ ліквідували ще 1230 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Цікаво Скільки військових потрібно втрачати Росії щодня, щоб відчути справжні проблеми
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 988 560 (+1230) осіб,
- танків – 10 872 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22 656 (+4),
- артилерійських систем – 28 527 (+52),
- РСЗВ – 1401 (+1),
- засоби ППО – 1 173 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),
- крилаті ракети – 3 268 (+3),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127),
- спеціальна техніка – 3 903 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше українські бійці знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Сході, завдавши окупантам збитків на 25 мільйонів доларів. ЗРК малої дальності "Тор-М2" призначений для протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об'єктів та наземних військ.