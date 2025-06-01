Мінус понад 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 1 червня

Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Так, за добу ЗСУ ліквідували ще 1230 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цікаво Скільки військових потрібно втрачати Росії щодня, щоб відчути справжні проблеми

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 988 560 (+1230) осіб,

танків – 10 872 (+5) од,

бойових броньованих машин – 22 656 (+4),

артилерійських систем – 28 527 (+52),

РСЗВ – 1401 (+1),

засоби ППО – 1 173 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),

крилаті ракети – 3 268 (+3),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127),

спеціальна техніка – 3 903 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше українські бійці знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Сході, завдавши окупантам збитків на 25 мільйонів доларів. ЗРК малої дальності "Тор-М2" призначений для протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об'єктів та наземних військ.