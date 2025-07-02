2 липня, 07:16
Ліквідовано понад 1 100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 2 липня
Основні тези
- За добу ЗСУ ліквідували 1 110 окупантів, загальні втрати Росії перевищують 1 022 000 бійців.
- З початку вторгнення Росія втратила 10 985 танків, 22 931 броньовану машину, 29 794 артилерійські системи.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 110 окупантів.
Водночас загальні втрати Росії станом на 2 липня вже перевищують 1 022 000 бійців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні на 2 липня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- Особового складу – близько 1 022 090 (+1 110),
- танків – 10 985 (+2),
- бойових броньованих машин – 22 931 (+3),
- артилерійських систем – 29 794 (+40),
- РСЗВ – 1 427 (+0),
- засобів ППО – 1 191 (+1),
- літаків – 420 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+70),
- крилатих ракет – 3 436 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90),
- спеціальної техніки – 3 921 (+0).
Втрати ворога на 2 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, за підрахунками британської розвідки, росіяни втратили щонайменше 135 військових літаків під час повномасштабної війни проти України. Зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34.