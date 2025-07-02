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24 Канал Новини України Ліквідовано понад 1 100 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 2 липня
2 липня, 07:16
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Ліквідовано понад 1 100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 2 липня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За добу ЗСУ ліквідували 1 110 окупантів, загальні втрати Росії перевищують 1 022 000 бійців.
  • З початку вторгнення Росія втратила 10 985 танків, 22 931 броньовану машину, 29 794 артилерійські системи.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 110 окупантів.

Водночас загальні втрати Росії станом на 2 липня вже перевищують 1 022 000 бійців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні на 2 липня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • Особового складу – близько 1 022 090 (+1 110),
  • танків – 10 985 (+2),
  • бойових броньованих машин – 22 931 (+3),
  • артилерійських систем – 29 794 (+40),
  • РСЗВ – 1 427 (+0),
  • засобів ППО – 1 191 (+1),
  • літаків – 420 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+70),
  • крилатих ракет – 3 436 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90),
  • спеціальної техніки – 3 921 (+0).

Втрати ворога на 2 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, за підрахунками британської розвідки, росіяни втратили щонайменше 135 військових літаків під час повномасштабної війни проти України. Зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34.