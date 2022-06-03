Ліквідовано вже 30 950 окупантів: нові втрати ворога станом на 3 червня

ЗСУ вправно нищать війська агресора, які прийшли на українську землю. Так, нашим оборонцям вдалось ліквідувати 30 950 окупантів.

Відповідні дані оприлюднив український Генштаб. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Актуальні втрати ворога

особового складу – близько 30 950 (+100 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),

крилатих ракет – 121 (+1),

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.



Актуальні втрати ворога станом на 3 червня / Інфографіка Генштабу

У Генштабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Запеклі бої у Сєвєродонецьку: коротко про ситуацію на фронті

У ранковому зведенні Генштабу також повідомили про те, що у центрі Сєвєродонецька ведуться запеклі бої. Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам, які прагнуть взяти під контроль ціле місто.

Слов'янський напрямок. Російські військові атакують Дібрівне, Курульки, Вірнопілля, Червону Поляну й інші населені пункти поблизу. Крім того, вони намагаються закріплювати свої фортифікаційні споруди.

Завдали авіаудару окупанти неподалік Довгенького. Не полишають спроб взяти штурмом вони й позиції ЗСУ біля Богородичного та Долини. Але там наші військові дали ворогові гідну відсіч і він, зазнавши втрат, змушений був відійти.

Донецький напрямок. Росія продовжує поливати вогнем з артилерії усю лінію зіткнення.

Лиманський напрямок. Окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі в районі Ярова, Щурового, Старого Каравана та Райгородка. Натомість бої ідуть біля Студенки. Цей населений пункт російські військові намагаються захопити.

Бахмутський напрямок. Обстрілюють Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Поблизу останньої російські загарбники намагались піти на штурм. Але й там їм нічого не вдалось.

Південнобузький напрямок. З мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ били по Кавказу, Лепетисі, Дмитрівці, Осокорівці, Благодійному, а також Степовій Долині. Відкривали вогонь окупанти по цивільній інфраструктурі.

Українські військові вже опановують HIMARS

Як розповів американський журналіст Метт Стейлер, українські військові наразі проходять навчання. Після них вони зможуть використовувати ракетні установки HIMARS, надані нам Сполученими Штатами. Самі навчання триватимуть упродовж трьох тижнів. А проводитимуть їх захисникам України американські інструктори.

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, ці установки дозволять нам вирівняти ситуацію на фронті. Наприклад, на тому ж Сєвєродонецькому напрямку.

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