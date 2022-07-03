Майже 36 тисяч окупантів – ліквідовані: нові втрати ворога

Від 24 лютого українські оборонці знищили 35 970 російських вйськових. Також ворог позбувся сотень одиниць техніки.

Лише за минулу добу знешкодили 100 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Важливо ЗСУ у Мелітополі розбомбили базу окупантів і завдали понад 30 ударів

Ці дані оприлюднив український Генштаб. Цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати росіян у техніці

танків – 1584 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 801 (+1) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

засоби ППО – 105 (+0) одиниць,

літаків / aircraft – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 64 (+3).



Втрати ворога станом на 3 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи української авіації

За добу 2 липня українська авіація спопелила 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління загарбників. Українські захисники здійснили майже 15 вильотів.