Понад 31 тисяча ліквідованих окупантів й знищена техніка: свіжі втрати ворога станом на 4 червня
4 червня 2022 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам. Станом на 4 червня наші воїни ліквідували близько 31 050 загарбників.
За даними Генштабу ЗСУ лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
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Статистика втрат ворога станом на 101 день війни
Станом на 4 червня українські воїни ліквідували та знищили:
- особового складу – 31 050 близько осіб;
- танків – 1 376 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 379 одиниць,
- артилерійських систем – 680 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,
- засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,
- літаків – 210 одиниць,
- гелікоптерів – 175 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 одиниць,
- крилатих ракет – 122 одиниці,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 одиниць,
- спеціальної техніки – 52 одиниці.