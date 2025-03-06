Понад 1100 росіян, знищили сотні одиниць техніки: втрати ворога на 6 березня

Українські захисники продовжують завдавати втрат противнику серед його особового складу і техніки. Лише впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 росіян.

Водночас загальні втрати російських загарбників сягають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 881 800 (+1 140) осіб;

танків – 10 261 (+5);

бойових броньованих машин – 21 311 (+7);

артилерійських систем – 24 108 (+21);

РСЗВ – 1 306 (+0);

засобів ППО – 1 096 (+2);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80);

крилатих ракет – 3 085 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94);

спеціальної техніки – 3 769 (+0).



Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ