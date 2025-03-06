6 березня, 07:24
Понад 1100 росіян, знищили сотні одиниць техніки: втрати ворога на 6 березня
Основні тези
- Українські сили оборони ліквідували 1140 росіян за минулу добу, загальні втрати особового складу Росії – близько 881 800 осіб.
- Загальні втрати російської техніки включають 10 261 танк, 21 311 бойових броньованих машин, 24 108 артилерійських систем, та 39 606 одиниць автомобільної техніки.
Українські захисники продовжують завдавати втрат противнику серед його особового складу і техніки. Лише впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 росіян.
Водночас загальні втрати російських загарбників сягають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Українські військові вдарили по полігону окупантів на Херсонщині: це була помста
Які втрати Росії у війні
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 881 800 (+1 140) осіб;
- танків – 10 261 (+5);
- бойових броньованих машин – 21 311 (+7);
- артилерійських систем – 24 108 (+21);
- РСЗВ – 1 306 (+0);
- засобів ППО – 1 096 (+2);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80);
- крилатих ракет – 3 085 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94);
- спеціальної техніки – 3 769 (+0).
Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ