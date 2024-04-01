Понад 700 окупантів, танки, артсистеми й ППО: колосальні втрати ворога на 1 квітня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат в особовому складі та техніці. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів.

Від початку року російська армія також втратила тисячі одиниць різної техніки та зброї. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів, однак однією з найбільших втрат крейсер "Москва", вартість якого приблизно оцінюють у 750 мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 442 880 (+710) осіб,

танків – 6 986 (+20),

бойових броньованих машин – 13 321 (+17),

артилерійських систем – 11 082 (+32),

РСЗВ – 1 023 (+0),

засоби ППО – 744 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 757 (+26),

крилаті ракети – 2 057 (+9),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35),

спеціальна техніка – 1 826 (+3).



Втрати ворога станом на 1 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплексах противника, 3 пунктах управління БпЛА й 1 станції РЕБ.

Ворог почав застосовувати роботизовані платформи

Українські захисники повідомили, що окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17. Вочевидь, це пов'язано з шаленими втратами російської армії. Зокрема, такі системи ворог використовує на Авдіївському напрямку.

Втім, навіть такі технології не допомагають ворогу. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади опублікували кадри знищення ворожих роботизованих систем. Як зауважили захисники, їх вдалося знищити за допомогою FPV-дронів.

Водночас у ЗСУ зауважили, що використання роботизованих платформ – це поки поодинокі випадки.