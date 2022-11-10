Ще 740 окупантів пішли за кораблем: втрати ворога станом на 10 листопада
10 листопада 2022 , 09:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 10 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже понад 78 тисяч загарбників.
Загалом українські герої відправили на концерт до Кобзона 78 тисяч 690 окупантів. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки.
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Загальні втрати ворога
- танків – 2804 (+3);
- бойових броньованих машин – 5682 (+16);
- артилерійських систем – 1805 (+3);
- РСЗВ – 393 (+0);
- засоби ППО – 205 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15);
- спеціальна техніка – 159 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 10 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога вражають: основне
- Тільки за добу 9 листопада Росія втратила в Україні 39 одиниць різної техніки. За даними аналітиків Oryx, Кремль позбувся 10 танків, 2 плавучих бронетранспортерів МТ-ЛБ, 7 БМП та 6 БТРів.
- Перед цим генерал армії США Марк Міллі заявив, що з 24 лютого Москва втратила на війні в Україні понад 100 тисяч солдатів. А окупанти цинічно вбили та поранили 40 тисяч українських мирних жителів.
- 8 листопада наші артилеристи розбили штабні колони росіян, які сформувались в Снігурівці Миколаївської області. Окупантів зменшилось на понад 100 одиниць.
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