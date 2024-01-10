Російська армія у "мінусі" на 800 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога 10 січня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні, яку сама й розв'язала. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 800 окупантів.

Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 366 790 особового складу. Втім, ліквідованих окупантів може бути набагато більше, адже в умовах активних бойових дій дуже складно точно підрахувати втрати росіян.

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Актуальна статистика втрат ворога

За час повномасштабної війни Росія вже втратила:

особового складу – близько 366 790 (+800) осіб,

танків – 6 038 (+2),

бойових броньованих машин – 11 216 (+13),

артилерійських систем – 8684 (+12),

РСЗВ – 956 (+2),

засоби ППО – 639 (+1),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 834 (+11),

крилаті ракети – 1805 (+0),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23),

спеціальна техніка – 1 336 (+3).



Актуальна статистика втрат ворога на 10 січня 2024 року / Інфографіка Генштаб ЗСУ

ССО успішно ліквідували комплекс "Тірада-2"

Бійці Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2". Як зазначили військові, цей комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "Тідара-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області.

Знищити комплекс вдалося на Донецькому напрямку. Українські захисники – оператори 3-го окремого полку ССО спочатку виявили "Тіраду-2", а потім ракетний підрозділ завдав точного удару. Унаслідок успішних дій комплекс знищено вщент.