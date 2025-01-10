Понад 1800 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 10 січня

10 січня 2025, 07:34
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Автор: Ірина Марціяш

ЗСУ продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1830 окупантів.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 804930 (+1830) осіб,
  • танків – 9741 (+10);
  • бойових броньованих машин – 20253 (+32);
  • артилерійських систем – 21789 (+24);
  • РСЗВ – 1260 (+0);
  • засобів ППО – 1041 (+3);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71);
  • крилатих ракет – 3017 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86);
  • спеціальної техніки – 3689 (+3).


Втрати ворога на 10 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ