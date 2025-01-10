Понад 1800 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 10 січня
10 січня 2025, 07:34Читать новость на русском
ЗСУ продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1830 окупантів.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 804930 (+1830) осіб,
- танків – 9741 (+10);
- бойових броньованих машин – 20253 (+32);
- артилерійських систем – 21789 (+24);
- РСЗВ – 1260 (+0);
- засобів ППО – 1041 (+3);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71);
- крилатих ракет – 3017 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86);
- спеціальної техніки – 3689 (+3).
Втрати ворога на 10 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ