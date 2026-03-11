990 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 11 березня
- Українські сили ліквідували 990 окупантів за останню добу; загальні втрати російської армії становлять 1 275 980 осіб.
- Від початку вторгнення Росія втратила 11 763 танки, 24 177 бойових броньованих машин та 38 263 артилерійські системи.
Терористичні війська Росії продовжують зменшуватися на фронті в Україні. За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 990 окупантів.
А з початку повномасштабної агресії російська армія скоротилася уже на 1 275 980 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також 220 мільйонів доларів втратила Росія у 2025 завдяки Кіберсилам ЗСУ, – Генштаб
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб;
- танків – 11 763 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 177 (+3);
- артилерійських систем – 38 263 (+61);
- РСЗВ – 1 680 (+1);
- засобів ППО – 1 328 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 170 966 (+2157);
- крилатих ракет – 4 403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 791 (+281);
- спеціальної техніки – 4 088 (+1).
Втрати ворога станом на 11 березня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
У ДШВ показали, як ліквідували 10 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки на Олександрівському напрямку. З початку наступальної операції там захисники ліквідували загалом уже 4 355 загарбників та звільнили 9 населених пунктів.
Тим часом 10 березня було проведено успішну атаку на завод "Кремній Ел" у Брянську. Там виготовляли системи управління російськими ракетами.
А в Криму ЗСУ б'ють по системах ППО та радіолокаційних системах. Знову було знищено кілька об'єктів, що обмежило можливості окупантів у регіоні. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив 24 Каналу, що ці системи могли контролювати не тільки територію України, а майже половину Східної Європи.