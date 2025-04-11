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24 Канал Новини України Понад 1200 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 11 квітня
11 квітня, 07:35
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Понад 1200 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 11 квітня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Втрати російської армії за минулу добу склали 1210 військових.
  • Від початку вторгнення ворог втратив близько 930 210 осіб та значну кількість техніки.

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1210 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 930210 (+1210) осіб,
  • танків – 10580 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22048 (+15);
  • артилерійських систем – 25043 (+61);
  • РСЗВ – 1360 (+1);
  • засобів ППО – 1127 (+0);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122);
  • крилатих ракет – 3145 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165);
  • спеціальної техніки – 3798 (+2).


Втрати ворога на 11 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що російська піхотна група намагалася просунутися вперед на Курщині.

Проте замість прориву потрапила у ретельно підготовлену засідку. Результат – уражений особовий склад та відсутність шансів на відступ.