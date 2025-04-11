Понад 1200 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 11 квітня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1210 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 930210 (+1210) осіб,

танків – 10580 (+1);

бойових броньованих машин – 22048 (+15);

артилерійських систем – 25043 (+61);

РСЗВ – 1360 (+1);

засобів ППО – 1127 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122);

крилатих ракет – 3145 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165);

спеціальної техніки – 3798 (+2).



Втрати ворога на 11 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що російська піхотна група намагалася просунутися вперед на Курщині.

Проте замість прориву потрапила у ретельно підготовлену засідку. Результат – уражений особовий склад та відсутність шансів на відступ.