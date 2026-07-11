Понад 1000 солдатів і багато техніки: втрати Росії на 11 липня
Російські окупанти кожного дня втрачають своїх військових на фронті. Сили оборони України продовжують завдавати потужних ударів по ворогу.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 417 770 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 11 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 11 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб;
- танків – 12 116 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 922 (+10);
- артилерійських систем – 45 754 (+74);
- РСЗВ – 1 924 (+1);
- засобів ППО – 1 485 (+4);
- літаків – 437 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361);
- спеціальної техніки – 4 402 (+0);
- крилатих ракет – 4 887 (+0).
Втрати росіян станом на 11 липня / Інфографіка Генштабу
Також у ніч на 10 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військово-економічній інфраструктурі Росії. Під ураження потрапили нафтопереробні підприємства, нафтові термінали, паливні бази, а також 18 суден, які використовувалися для забезпечення військової логістики.
Однією з цілей став нафтопереробний завод "Ільський", розташований у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу, на території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.
Крім цього, Сили оборони України повідомили про ураження нафтового термінала "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області. На території об'єкта зафіксували займання.