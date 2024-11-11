Майже 2 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 листопада

Росія продовжує намагатись просунутись на фронті та захопити нові території. Водночас наші захисники тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.

Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 700 тисяч вбитими та пораненими. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки росіяни втратили

За минулу добу наші воїни ліквідували 1770 ворожих солдатів. Важливо, що всі цифри є умовними, адже порахувати втрати Росії в умовах активного ведення бойових дій неможливо.

Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:

особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,

танків – 9253 (+4),

бойових броньованих машин – 18766 (+40),

артилерійських систем – 20314 (+34),

РСЗВ – 1245 (+0),

засобів ППО – 996 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),

крилатих ракет – 2636 (+2),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),

спеціальної техніки – 3620 (+16).



Втрати росіян на 11 листопада / Генштаб