Майже 2 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 листопада

11 листопада 2024, 07:36
Читать новость на русском
Автор: Вікторія Кульженко

Росія продовжує намагатись просунутись на фронті та захопити нові території. Водночас наші захисники тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.

Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 700 тисяч вбитими та пораненими. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також У Миколаєві спалахнули житлові будинки після атаки БпЛА, загинули люди

Скільки росіяни втратили

За минулу добу наші воїни ліквідували 1770 ворожих солдатів. Важливо, що всі цифри є умовними, адже порахувати втрати Росії в умовах активного ведення бойових дій неможливо. 

Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:

  • особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків – 9253 (+4),
  • бойових броньованих машин – 18766 (+40),
  • артилерійських систем – 20314 (+34),
  • РСЗВ – 1245 (+0),
  • засобів ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилатих ракет – 2636 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),
  • спеціальної техніки – 3620 (+16).


Втрати росіян на 11 листопада / Генштаб