Знищено чимало окупантів та техніку: у Генштабі назвали втрати Росії на 11 лютого

Крім самих окупантів, є також знищена техніка. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:



Втрати ворога станом на 11 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ніч на 10 лютого українські військові вгатили по центру підготовки пілотів БпЛА та виробництву FPV-дронів на окупованій частині Запорізької області. Окрім атак на окупованих територіях, успіхи були досягнуті й на території Росії, зокрема біля Тьоткіного Курської області.

Днем раніше, 9 лютого, Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах у Ростові, Суджі та на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок однієї з атак було знищено близько 6 тисяч FPV-дронів, а також пошкоджено інші контейнери з безпілотниками.