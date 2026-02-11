Знищено чимало окупантів та техніку: у Генштабі назвали втрати Росії на 11 лютого
- Станом на 11 лютого Росія втратила близько 1 249 380 військових, 11 661 танк і 24 020 бойових броньованих машин.
- Також знищено 37 148 артилерійських систем, 1 638 РСЗВ, 1 298 засобів ППО та 130 711 БпЛА.
Росія продовжує військове повномасштабне вторгнення в Україну. Щодня на українській землі гинуть сотні окупантів, попри це у Кремлі продовжують використовувати всі можливості, щоб не припиняти атаки.
Крім самих окупантів, є також знищена техніка. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії на 11 лютого?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб;
- танків – 11 661 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 020 (+2);
- артилерійських систем – 37 148 (+59);
- РСЗВ – 1 638 (+1);
- засобів ППО – 1 298 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551);
- крилатих ракет – 4 270 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 969 (+235);
- спеціальної техніки – 4 070 (+0).
Втрати ворога станом на 11 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких ще втрат нещодавно зазнала Росія?
У ніч на 10 лютого українські військові вгатили по центру підготовки пілотів БпЛА та виробництву FPV-дронів на окупованій частині Запорізької області. Окрім атак на окупованих територіях, успіхи були досягнуті й на території Росії, зокрема біля Тьоткіного Курської області.
Днем раніше, 9 лютого, Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах у Ростові, Суджі та на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок однієї з атак було знищено близько 6 тисяч FPV-дронів, а також пошкоджено інші контейнери з безпілотниками.
Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії. Під удар потрапили технічна споруда для обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус та склад МТЗ.