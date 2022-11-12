Понад 80 тисяч вбитих російських загарбників: втрати ворога станом на 12 листопада

Російська армія зазнає шалених втрат у війні з Україною. Станом на 12 листопада захисники ліквідували 80 210 загарбників.

Наші захисники майстерно знищують військо Путіна на українській землі. Втрати ворога вже перевищили 80 000 тисяч. Детальніше про це інформує 24 канал.

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Понад 80 000 "двохстотих" окупантів

Українські воїни лише за одну добу, 11 листопада, знищили 810 російських загарбників. Тож загальна кількість вбитих ворогів сягнула щонайменше 80 210 осіб.

Колосальні втрати російської армії у техніці:

танків – 2838 (+24) одиниць;

бойових броньованих машин – 5730 (+34) одиниць;

артилерійських систем – 1829 (+12) одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засоби ППО – 205 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) одиниць;

крилаті ракети –399 одиниць;

кораблі /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 160 (+1) одиниць.

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Втрати ворога у техніці станом на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як українські воїни знищують ворога: останні новини

На Запоріжжі наші захисники 10 листопада "затрьохсотили" понад 100 окупантів. Наразі інформація про загиблих бійців російського війська уточнюється.

Упродовж минулої доби, 11 листопада, наша авіація 16 разів вдарила по противнику. Зокрема, уразила 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також наші воїни успішно атакували 3 позиції зенітно-ракетних комплексів російської армії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два інші важливі військові об'єкти окупантів.

На Херсонщині ЗСУ влучили у штаб ворога. За попередніми даними, у Червоному Маяку загинуло 30 окупантів. Також знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість вбитих російських загарбників і знищеної техніки наразі неможливо. Тож втрати ворога можуть бути значно більшими.

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