12 березня, 06:51
Сили оборони "мінуснули" 780 окупантів та ворожу техніку: які втрати Росії на 12 березня

Юлія Харченко
Основні тези
  • Сили оборони України знищили 780 російських військових та значну кількість ворожої техніки на 12 березня.
  • Втрати Росії включають 11 766 танків, 24 197 бойових броньованих машин, 38 319 артилерійських систем, та іншу техніку.

Росія продовжує наступальнії дії у різних регіонах України. Сили оборони щоденно знищують військовий потенціал ворога та захищають українські землі.

Про актуальні втрати Росії у війні з Україною на 12 березня інформує Генштаб.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб;
  • танків – 11 766 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20);
  • артилерійських систем – 38 319 (+56);
  • РСЗВ – 1 681 (+1);
  • засобів ППО – 1 329 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 173 068 (+2 102);
  • крилатих ракет – 4 403 (+0);
  • кораблів/катерів – 31 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243);
  • спеціальної техніки – 4 088 (+0).


Втрати Росії на 12 березня / Інфографіка Генштабу

 

Яких ще значних втрат зазнала Росія за останній час?

  • Окупанти залишилися без командних пунктів під Покровськом. Українські військові вгатили по пунктах управління російської армії в Селидовому. В операції брали участь 7-й корпус ДШВ і 412-а бригада Nemesis.

  • Днями один із найважливіших заводів у Росії, які працюють для продовження війни в Україні зазнав атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній" у Брянську, де виготовляли системи управління ракетами.

  • 11 березня Сили оборони України атакували командний пункт, ЗРК "Бук-М1", склади боєприпасів та нафтобази на окупованих територіях. Уражено склади в районах Бердянська, Джанкоя, Авдіївки та інших, завдано шкоди логістичній інфраструктурі ворога.