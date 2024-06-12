Майже тисяча окупантів, танки та ППО: втрати ворога на 12 червня

Українська армія продовжує виснажувати окупантів по всій лінії фронту. Так, за минулу добу втрати росіян вбитими та пораненими сягнули майже тисячу осіб.

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ліквідували вже 521 830 російських військових. Окрім особового складу, окупанти у неймовірних масштабах втрачають і свою техніку.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:

особового складу – близько 521 830 (+9800),

танків – 7 911 (+9),

бойових броньованих машин – 15 187 (+11),

артилерійських систем – 13 736 (+46),

РСЗВ – 1 099 (+0),

засобів ППО – 844 (+2),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19),

крилатих ракет – 2 280 (+2),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60),

спеціальної техніки – 2 290 (+2).

Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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