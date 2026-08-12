Скільки російських окупантів знищено: втрати Росії на 12 серпня
Ціна російської агресії продовжує зростати. Щодня окупанти втрачають понад тисячу солдатів.
За словами президента Зеленського, місячні втрати ворога утримуються на рівні 30 тисяч. Серед них 60 відсотків – загиблі.
Скільки окупантів ліквідовано за добу?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 461 660 (+1 260) осіб;
- танків – 12 259 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 127 (+7);
- артилерійських систем – 47 773 (+60);
- РСЗВ – 2 022 (+2);
- засобів ППО – 1 561 (+1);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 931 (+388);
- спеціальної техніки – 4 516 (+2).
Нагадаємо, що не лише особовий склад окупаційних військ активно ліквідовується. Знищуються також і засоби ворога для ведення війни.
Так, лиш за 10 – 11 серпня Сили оборони завдали серії ударів по окупантах. Серед уражених цілей:
- ЗРК "Бук-М3" біля Тополів на Луганщині;
- командно-спостережний пункт росіян біля Теребреного у Бєлгородській області;
- склади російських військ у Ровеньках на Луганщині;
- шість пунктів управління безпілотниками на Донеччині, у Курській та Запорізькій областях.
Також вночі 11 серпня українські сили атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області. Завод може переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти на рік.
Було знищено і логістичний комплекс Wildberries під Воронежем.