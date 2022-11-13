В Україні на понад пів тисячі окупантів менше: втрати ворога станом на 13 листопада

Російські окупанти зазнають колосальних втрат на війні в Україні. Зокрема, бійці ЗСУ вже знищили понад 80 тисяч загарбників.

За добу українські військові відправили за російським кораблем вже понад 500 окупантів. Про ці втрати вранці 13 листопада традиційно поінформували в Генштабі ЗСУ.

Читайте також Понад 80 тисяч вбитих російських загарбників: втрати ворога станом на 12 листопада

Скільки техніки та особового складу втратили окупанти

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали 80 тисяч 860 (+650) осіб,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, російські окупанти втратили сотні одиниць військової техніки:

танків – 2840 (+2);

бойових броньованих машин – 5742 (+12);

артилерійських систем – 1837 (+8);

РСЗВ – 393 (+0);

засоби ППО – 206 (+1);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1507 (+1);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі, катери ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16);

спеціальна техніка – 160.



Втрати ворога у техніці станом на 13 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ворога шалені втрати

Кримські партизани повідомили 13 листопада, що знищили 30 окупантів у госпіталях Сімферополя. Серед них зрадники України.

Окрім того, вже в самій Росії одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі. Після так званої "військової підготовки" мобілізованих кинули на фронт. Вороги ховалися під трупами, щоби їх не знайшли.

Також Збройні Сили України давлять ворога на Сході України. Зокрема, на Луганщині відбуваються позиційні бої під час яких українські бійці намагаються відкинути ворога, де мають змогу.

Дивіться також – Бен Ходжес про закінчення війни, розпад Росії і загрозу з Білорусі: відео