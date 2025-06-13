13 червня, 07:44
Ліквідовано понад 1200 солдатів і їхні машини: втрати ворога на 13 червня
Основні тези
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 001 560 військовослужбовців, 10 934 танки, та 22 791 бойову броньовану машину.
- Генштаб ЗСУ підтверджує, що втрати ворога щоденно зростають, зокрема, за 13 червня було ліквідовано 1220 осіб та знищено 5 бойових броньованих машин.
Російські окупанти мають суттєві втрати, вооючи проти України. ЗСУ завдають нищивних ударів по ворогу та крок за кроком звільняють наші землі.
Російське військо втрачає своїх людей і техінку. З початку війни на фронті ліквідовано 1 001 560 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 001 560 (+1220) осіб;
- танків – 10 934 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 791 (+5);
- артилерійських систем – 29 105 (+42);
- РСЗВ – 1 416 (+3);
- засобів ППО – 1 184 (+0);
- літаків – 413 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 507 (+72);
- крилатих ракет – 3 337 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 821 (+106);
- спеціальної техніки – 3 914 (+0).
Втрати Росії на 13 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У четвер, 12 травня, Генштаб повідомив, що в Україні загинули понад 1 мільйон росіян за час повномаштабної війни. Значні втрати ворога щоденно продовжують зростати.