Мінус 1390 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 грудня

13 грудня 2024, 07:30
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Автор: Ірина Марціяш

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила 1390 своїх солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога складають понад 760 тисяч осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 760120 (+1390) осіб,
  • танків – 9537 (+5);
  • бойових броньованих машин – 19675 (+31);
  • артилерійських систем – 21078 (+6);
  • РСЗВ – 1253 (+0);
  • засобів ППО – 1023 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65);
  • крилатих ракет – 2861 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50);
  • спеціальної техніки – 3642 (+0).


Втрати ворога на 13 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ