Ліквідовано 960 окупантів, РСЗВ та ППО ворога: втрати Росії у війні на 13 квітня

Кількість загиблих і поранених окупантів стрімко зростає. У новому році щоденні показники втрат Росії збільшилися і не лише у солдатах.

Втрати російської ППО за останні місяці зросли в кілька разів, зокрема через удари безпілотників. У 2026 році було уражено 85 зенітно-ракетних комплексів, що на 240% більше, ніж у попередні 3 місяці.

Скільки окупантів і їхньої техніки ліквідовано з початку війни?

За даними Генштаба, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 квітня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб;

танків – 11 861 (+2);

бойових броньованих машин – 24 386 (+2);

артилерійських систем – 39 915 (+44);

РСЗВ – 1 728 (+1);

засоби ППО – 1 346 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528);

крилаті ракети – 4 517 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185);

спеціальна техніка – 4 123 (+2).

Втрати Росії у війні станом на 13 квітня 2026 року / Фото Генштаб

Зверніть увагу! Експерт Павло Лакійчук зазначає, що Росія поки здатна поповнювати армію – щомісяця вона набирає близько 30 – 35 тисяч військових, попри великі втрати. Але якщо втрати сягатимуть 35 – 40 тисяч на місяць, накопичити резерви вона не зможе. Щоб закрити нестачу людей, Володимир Путін може шукати готові підрозділи за кордоном – зокрема в Північній Кореї або в Білорусі. У разі залучення білоруської армії фронт може розширитися з півночі.

