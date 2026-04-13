Ліквідовано 960 окупантів, РСЗВ та ППО ворога: втрати Росії у війні на 13 квітня
Кількість загиблих і поранених окупантів стрімко зростає. У новому році щоденні показники втрат Росії збільшилися і не лише у солдатах.
Втрати російської ППО за останні місяці зросли в кілька разів, зокрема через удари безпілотників. У 2026 році було уражено 85 зенітно-ракетних комплексів, що на 240% більше, ніж у попередні 3 місяці.
Скільки окупантів і їхньої техніки ліквідовано з початку війни?
За даними Генштаба, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 квітня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб;
- танків – 11 861 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 386 (+2);
- артилерійських систем – 39 915 (+44);
- РСЗВ – 1 728 (+1);
- засоби ППО – 1 346 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528);
- крилаті ракети – 4 517 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185);
- спеціальна техніка – 4 123 (+2).
Втрати Росії у війні станом на 13 квітня 2026 року / Фото Генштаб
Зверніть увагу! Експерт Павло Лакійчук зазначає, що Росія поки здатна поповнювати армію – щомісяця вона набирає близько 30 – 35 тисяч військових, попри великі втрати. Але якщо втрати сягатимуть 35 – 40 тисяч на місяць, накопичити резерви вона не зможе. Щоб закрити нестачу людей, Володимир Путін може шукати готові підрозділи за кордоном – зокрема в Північній Кореї або в Білорусі. У разі залучення білоруської армії фронт може розширитися з півночі.
Що відомо про останні успішні удари України по Росії?
ЗСУ провели спецоперацію на Запоріжжі, знищивши російський комплекс РЕБ "Палантин" та системи ППО С-300. У ході операції був також ліквідований пункт управління російських БпЛА.
Підприємство АТ "Стріла" в Брянській області Росії, що виробляє дроселі для крилатих ракет, було атаковане кілька разів. Після останньої атаки 31 березня 2026 року, роботу підприємства було призупинено через "негативні події в регіоні".
Сили безпілотних систем завдали ударів по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії, пошкодивши резервуари з паливом. Українські дрони також вразили зенітні ракетні комплекси та склади російської армії на тимчасово окупованих територіях.