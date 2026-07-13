Серйозний мінус у живій силі та техніці: втрати Росії станом на 4 червня

Країна-агресорка продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1600 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 13 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб;

танків – 12 125 (+5);

бойових броньованих машин – 24 931 (+3);

артилерійських систем – 45 865 (+58);

РСЗВ – 1 929 (+1);

засобів ППО – 1 489 (+4);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734);

наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494);

спеціальної техніки – 4 412 (+7);

крилатих ракет – 4 896 (+7).



Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про удари України по території ворога?

У неділю, 12 липня, безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа.

Раніше, 10 – 11 липня, ЗСУ атакували низку важливих військових об'єктів Росії. Серед них – пункт управління безпілотниками в районі Крисанового Бєлгородської області.