Понад 1000 окупантів, система ППО та десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 13 лютого

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому втрат. Зокрема, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 397 080 особового складу. Варто зауважити, що ці дані приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Майже за два роки повномасштабної війни втрати Росії сягають:

особового складу – близько 397 080 (+1090) осіб,

танків – 6424 (+8),

бойових броньованих машин – 12 004 (+27),

артилерійських систем – 9500 (+19),

РСЗВ – 981 (+0),

засобів ППО – 667 (+1),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

крилатих ракет – 1882 (+0),

кораблів /катерів – 24 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 623 (+24),

спеціальної техніки – 1518 (+4).



Втрати Росії на 13 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 7 районів зосередження особового складу ворога.

Росія втрачає до 70% особового складу під час штурмів

Наталія Гуменюк повідомила, що на лівобережжі Херсонської області окупанти втрачають до 70% особового складу під час штурмів та спроб вибити ЗСУ з позицій. Спікерка пояснила, що таких колосальних втрат росіяни зазнають через те, що намагаються прорвати оборону піхотою, не використовуючи бронетехніку.

Ворог постійно формує штурмові групи, але їхні дії не приносять результату. Наші підрозділи продовжують роботу зі зміцнення позицій і, за можливості, зачищення території для розширення плацдарму,

– заявила Гуменюк.

Окрім того, відмова від використання бронетехніки та високий рівень інформованості серед окупаційних військ про реальні втрати призводить до того, що навіть морська піхота, десантно-штурмові війська та берегова охорона відмовляються йти на штурми без підтримки бронетехніки, на яку встановлено "командирське ембарго".