Ще понад 700 "двохсотих" окупантів: свіжі втрати ворога станом на 13 січня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували близько 114 130 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Детальніше про втрати ворога на фронті розповідає 24 Канал.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3 098 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 167 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 2 086 (+4) одиниць;

РСЗВ – 437 (+0) одиниць;

засобів ППО – 218 (+0) одиниць;

літаків – 286 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 276 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) одиниці;

спеціальної техніки – 184 (+0) одиниці.

Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій наразі точні втрати ворога підрахувати неможливо.

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Втрати ворога станом на ранок 13 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В ОП розповіли про втрати окупантів під Бахмутом і в Соледарі

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що окупанти зазнають під Бахмутом і в Соледарі колосальних втрат. Точні цифри наразі сказати важко, адже тривають запеклі бої.

"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", – зазначив Подоляк.

До речі, підступи до Соледара буквально всіяні трупами російських військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.