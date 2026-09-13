Мінус понад 1500 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати Росії на 13 вересня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів.

З 24 лютого 2022 року чисельність армії країни-агресорки скоротилася вже приблизно на 1 506 900 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб;

танків – 12 344 (+2);

бойових броньованих машин – 25 330 (+8);

артилерійських систем – 49 678 (+77);

РСЗВ – 2 120 (+5);

засобів ППО – 1 635 (+2);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045);

наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259 (+410);

спеціальної техніки – 4 681 (+5);

крилатих ракет – 5 111 (+8).



Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога є настільки великими, що у цивільних лікарнях масово створюють секретні відділення для лікування поранених окупантів через брак місць у військових шпиталях. Для російських військових виділяють окремі блоки з особливим режимом доступу. Це призводить до обмеження медичних послуг для звичайних росіян.