13 жовтня, 06:40
1 390 окупантів та багато важливої техніки: втрати Росії на 13 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 555 700 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб;
- танків – 12 412 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 534 (+7);
- артилерійських систем – 51 141 (+51);
- РСЗВ – 2 211 (+2);
- засобів ППО – 1 704 (+1);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 942 (+15);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 162 418 (+362);
- спеціальної техніки – 4 823 (+5);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
До слова, за даними Bloomberg, у вересні 2026 року втрати російської армії у війні проти України могли сягнути понад 50 тисяч осіб. А от втрати України, за оцінками НАТО, за цей період були вдесятеро меншими.