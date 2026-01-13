Знищено майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 13 січня

Росія продовжує зазнавати відчутних втрат, зокрема серед особового складу та техніки, через війну в Україні. Наші військові успішно ліквідовують противника.

Лише за минулу добу їм вдалося знищити 950 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у Росії на 13 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб;

танків – 11 544 (+3);

бойових броньованих машин – 23 899 (+7);

артилерійських систем – 36 024 (+51);

РСЗВ – 1 600 (+2);

засобів ППО – 1 270 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+934);

крилатих ракет – 4 155 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 886 (+145);

спеціальної техніки – 4 042 (+0).



Втрати окупантів на 13 січня / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті?