ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів і знищили гелікоптер ворога: втрати росіян станом на 14 серпня

Українські герої продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Станом на 14 серпня відомо про 43 550 ліквідованих загарбників.

Українські захисники та захисниці вже 172 день героїчно обороняють рідну землю. Станом на 14 серпня Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога.

Важливо Окупанти ведуть наступ у районі Павлівки: карта бойових дій станом на 14 серпня

Статистика втрат ворога

Станом на 14 серпня втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особового складу – 43 550 осіб (+150 за добу);

танків – 1 864 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 126 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 91 одиниця.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни намагалися вести розвідку боєм у районі Питомника, однак зазнали втрат та відступили;

На Слов'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ у районі Долини, але цю атаку відбили наші захисники та захисниці;

На Краматорському напрямку в окупантів провалилася спроба розвідки боєм у районі Серебрянки, звідки їм довелося втікати. Поблизу Спірного загарбники намагалися покращити своє тактичне становище, однак безрезультатно. У районі Івано-Дар'ївки станом на 6:00 14 серпня тривають бої.

На Бахмутському напрямку зазнала провалу спроба вести розвідку боєм у районі Соледара – росіяни були змушені втікати. Ворог намагався іти у наступ у районі Зайцевого, однак також без результату. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку росіяни намагалися штурмувати Красногорівку та Піски, але без успіху відступили. Водночас у районі Первомайського тривають бої.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели розвідку боєм у районі Пречистівки, однак і ця спроба була для ворога провальною. У районі Павлівки загарбники пішли у наступ, там тривають бої.

Більше про ситуацію на фронті у зведенні Генштабу станом на 14 серпня: дивіться відео