"Друга" армія світу різко скорочується: втрати ворога станом на 14 листопада
14 листопада 2022 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російська армія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 14 листопада захисники ліквідували 81 370 ворогів.
Лише за добу наші бійці ліквідували 510 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ.
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Втрати противника у техніці
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ змогли ліквідувати:
- танків – 2848 (+8) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5748 (+6) одиниць,
- артилерійських систем – 1839 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 393 одиниці,
- засоби ППО – 206 одиниць,
- літаків – 278 одиниць,
- гелікоптерів – 261 одиницю,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) одиниць,
- крилаті ракети – 399 одиниць,
- кораблі та катери – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) одиниць,
- спеціальна техніка – 160 одиниць.