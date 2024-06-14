Ще "мінус" 1250 окупантів і майже 190 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 14 червня

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 250 окупантів.

Чи не найбільших втрат російські військові зазнають на Харківщині, де намагаються проводити наступальні операції. Як заявляють в НАТО, щодня в Харківській області ліквідовують близько 1000 російських військових.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 524 060 (+1250) осіб,

танків – 7 936 (+8),

бойових броньованих машин – 15 234 (+26),

артилерійських систем – 13 818 (+48),

РСЗВ – 1 101 (+2),

засоби ППО – 849 (+3),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22),

крилаті ракети – 2 286 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60),

спеціальна техніка – 2310 (+16).



Втрати Росії станом на 14 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ССО уразили новітню станцію зв'язку росіян

Бійці Сил спеціальних операцій вперше за час повномасштабної війни уразили новітню станцію зв'язку росіян Р-416ГМ "Граніт-М". Цей комплекс з'явився на озброєнні ворога лише у 2018 році.

Ідентифікувати новітню станцію вдалося операторам 3-го полку ССО. Після цього Р-416ГМ атакували однією з новітніх розробок, яку наші захисники отримали на озброєння. Внаслідок успішної роботи бійців ССО зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії окупантів був порушений.

До слова, станція Р-416ГМ "Граніт-М" створена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Як зауважують журналісти Defense Express, такі станції розгортаються для забезпечення зв'язку штабів високого рівня бригади, дивізії та вище, адже вона має високу швидкість передачі данних, а також захищеність та секретність.