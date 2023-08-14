Ще понад 500 окупантів завітають на гостини до Кобзона: колосальні втрати ворога на 14 серпня

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні, яку розв'язала проти України. Лиш за минулу добу 530 російських військових отримали по "пірамідці від Кобзона".

І це ще квіточки, адже загальні втрати ворога вражають ще більше. За понад рік великої війни нашим захисникам вдалося ліквідувати 254 380 загарбників так званої "другої армії світу". Далі пройдімося по актуальній статистиці.

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Втрати ворога у техніці

Перш ніж переходити до цифр, слід зауважити, що ворог зазнає колосальних втрат. На балансі війська уже немає кількох тисяч танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Крім того, окупанти вже не атакуватимуть з неба кількома сотнями літаків і гелікоптерів. А "найжирніша" ціль, яку вдалося знешкодити нашим військовим, – крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 306;

бойових броньованих машин – 8 354;

артилерійських систем – 5 099;

РСЗВ – 714;

засоби ППО – 479;

літаків – 315;

гелікоптерів – 313;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 213;

крилаті ракети – 1 379;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 562;

спеціальна техніка – 766.



Актуальні втрати ворога станом на 14 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу також на ранкове зведення від Генштабу. У ньому повідомляють, що за минулу добу наша авіація завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. А ще 6 ударів припали по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Але це ще не все. Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях. А ще влучили в 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ та 1 засіб протиповітряної оборони російських загарбників.