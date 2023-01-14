Понад 500 окупантів і десятки одиниць техніки: свіжі втрати ворога станом на 14 січня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 14 січня українські захисники та захисниці ліквідували вже 114 660 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Важливо Резніков розповів, скільки українських воїнів гине у війні

Втрати російської армії у техніці

танків – 3104;

бойових броньованих машин – 6173;

артилерійських систем – 2090;

РСЗВ – 437;

засобів ППО – 219;

літаків – 286;

гелікоптерів – 276;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1687;

крилатих ракет – 723;

кораблів/катерів – 17;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846;

спеціальної техніки – 186.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 14 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог атакує та зазнає втрат

Лиш за минулу добу нашій авіації вдалося завдати 9 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:

2 пункти управління,

8 районів скупчення живої сили,

зенітний ракетний комплекс,

3 склади боєприпасів,

2 інші важливі об'єкти ворога.

Водночас слід розуміти, що окупантів не зупиняють шалені втрати. Вони невпинно продовжують спроби втілити у життя свою вологу мрію. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької області.

Тож щоденно вони здійснюють наступи на Бахмутський напрямок. Крім того, безуспішні наступальні дії спостерігають на Авдіївському напрямку. Що стосується Куп'янського та Лиманського, то там ворог прагне покращити своє тактичне положення.

Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки біля низки населених пунктів на Донбасі. Мовиться про Площанку, Білогорівку та Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку, Сіль, Красну Гору, Бахмут, Водяне, Кремінну, Побєду, Майорськ, Мар'їнку, Велику Новосілку на Донеччині.

Додамо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не зафіксували за минулу добу наступальні угруповання ворога. Водночас були обстріли Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Поливав вогнем загарбник також населені пункти на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Херсонському напрямках.