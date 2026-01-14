Знищено ще понад 900 солдатів та військову техніку: втрати Росії станом на 14 січня

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:



Втрати ворога станом на 14 січня / Інфографіка Генштаб ЗСУ

Протягом ночі з 12 на 13 січня українські безпілотники вразили критичні об'єкти в Маріуполі, зокрема електропідстанцію. На окупованій території було знищено склад боєприпасів та уражено місце дислокації окупантів.

Раніше, 11 січня, стало відомо, що українські сили уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі. Також атаковано зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині та склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії Росії в Херсонщині.