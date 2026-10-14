Скільки окупантів ліквідовано за добу: втрати Росії на 14 жовтня

Ворог надалі платить високу ціну за продовження агресії проти України. Втрати російської армії невпинно зростають.

У вересні втрати російської армії могли перевищити 50 тисяч військових, з них близько 28 тисяч загинули.

Скільки окупантів знищено за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб;

танків – 12 414 (+2);

бойових броньованих машин – 25 535 (+1);

артилерійських систем – 51 195 (+54);

РСЗВ – 2 212 (+1);

засоби ППО – 1 704 (+0);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827);

крилаті ракети – 5 126 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371);

спеціальна техніка – 4 828 (+5).

Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб

Зауважимо, що Росія нерідко кидає в штурми непідготовлених новобранців. Виживають не більше 5% із них. Зокрема, така ситуація спостерігається на Покровському напрямку.

Новобранців і строковиків заманюють контрактами, обіцяючи близько 10 тисяч доларів і службу в тилу. Однак замість охорони об'єктів їх відправляють у штурми без належної підготовки.