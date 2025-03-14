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24 Канал Новини України ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів і 330 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня
14 березня, 07:13
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ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів і 330 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • ЗСУ ліквідували 1410 російських окупантів за добу, загальні втрати сягають 891 660 осіб.
  • Росія втратила значну кількість військової техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1410 окупантів.

Загальні втрати росіян вже сягають 891 660 особового складу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб;
  • танків – 10 313 (+6);
  • бойових броньованих машин – 21 443 (+11);
  • артилерійських систем – 24 455 (+46);
  • РСЗВ – 1 314 (+0);
  • засобів ППО – 1 103 (+0);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153);
  • крилатих ракет – 3 121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114);
  • спеціальної техніки – 3 777 (+0).

    Втрати росіян станом на 14 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

    Нагадаємо, що не так давно українські військові завдали успішного удару по групі російських окупантів, які намагалися проникнути в тил українських сил у Курській області, використовуючи трубу газопроводу. Згодом стало відомо, що близько 100 окупантів в такий спосіб пройшли на територію, контрольовану ЗСУ. 