ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів і 330 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1410 окупантів.

Загальні втрати росіян вже сягають 891 660 особового складу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб;

танків – 10 313 (+6);

бойових броньованих машин – 21 443 (+11);

артилерійських систем – 24 455 (+46);

РСЗВ – 1 314 (+0);

засобів ППО – 1 103 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153);

крилатих ракет – 3 121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114);

спеціальної техніки – 3 777 (+0).

Втрати росіян станом на 14 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що не так давно українські військові завдали успішного удару по групі російських окупантів, які намагалися проникнути в тил українських сил у Курській області, використовуючи трубу газопроводу. Згодом стало відомо, що близько 100 окупантів в такий спосіб пройшли на територію, контрольовану ЗСУ.