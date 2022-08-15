Ще 200 окупантів та багато техніки: нові втрати ворога станом на 15 серпня

Генштаб ЗСУ станом на 15 серпня повідомив про 43 750 ліквідованих окупантів. Лише за добу вдалося знищити 200 загарбників.

Герої ЗСУ вже 173 дні героїчно обороняють рідну землю. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати, які завдали окупантам.

До теми Біля Времівки ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів, – Генштаб

Втрати ворога у техніці станом на 15 серпня

З 24 лютого Збройні сили України знищили:

російських танків – 1 827 одиниць (+12 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 141 (+15) одиниця;

артилерійських систем – 985 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 195 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 92 одиниці (+1).

Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Зауважимо, що цифри є лише орієнтовними, а не остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії.



Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу

ЗСУ нищать російську армію в Україні: останні новини

Лише за один бій український протитанкіст ліквідував 8 російських цілей. Це сталося під час ворожого наступу.

Спецпризначенці Національної гвардії знищили ворожу БМП у Донецькій області. На відео з місця події видно, як всього лиш після одного пострілу техніка задиміла.

На вихідних бійці ЗСУ знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52. Авіацію вслід за кораблем відправили підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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