Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 384 190 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 червня 2026 року становлять:

особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб;

танків – 12 025 (+5);

бойових броньованих машин – 24 763 (+10);

артилерійських систем – 44 082 (+72);

РСЗВ – 1 870 (+2);

засобів ППО – 1 420 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 351 479 (+2 314);

наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416);

спеціальної техніки – 4 296 (+8),

крилаті ракети – 4 733 (+0);

Втрати Росії у війні проти України на 15 червня / Фото Генштабу

Останні втрати ворога

Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Чорна іскра" атакували нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Ярославській області. Вона є важливим складником магістрального нафтопроводу Сургут – Полоцьк.

А в окупованому Армянську міг спалахнути хімзавод "Кримський титан". Він є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Також він випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос.